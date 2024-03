¿Muchas opciones para Mascherano? Este Campeón del Mundo se ofrece para ir a los Juego Olímpicos con Argentina

La Selección Argentina se prepara para un año cargado de emociones. Tras la obtención del título mundial en Qatar 2022, la Albiceleste afrontará dos competencias de gran importancia: la Copa América en Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Argentina, vigente campeona del mundo, quiere también hacerse con el oro olímpico en Francia, tal como lo consiguió en Athenas 2004 y Beijing 2008. Con la clasificación a los Juegos Olímpicos asegurada, varios jugadores de la Scaloneta han expresado su deseo de formar parte del equipo que competirá en Francia.

Lautaro Martínez ha sido el más reciente en ofrecerse para integrar la convocatoria de Javier Mascherano y estar presente en París. El delantero del Inter de Milán confirmó su disponibilidad para el entrenador Javier Mascherano en una entrevista para el medio TyC Sports. "Si quiere contar conmigo voy a estar siempre disponible", declaró.

"Me esfuerzo al máximo para ponerme esta camiseta y dar lo mejor de mí en mi club para tener la oportunidad de estar aquí, lo cual es un privilegio ya que desde pequeño uno sueña con vestir esta camiseta, entrar al campo, escuchar el himno. Si lo escucho es porque estoy listo", expresó Lautaro. Sin embargo, el jugador argentino aseguró que no solo dependerá de su voluntad lograrlo. "No está en nuestras manos, solo podremos hacer fuerza si llega la convocatoria", afirmó.

Javier Mascherano, con muchas opciones para reforzar los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano, entrenador de la Sub 23, tendrá la difícil tarea de elegir a los tres jugadores mayores de 23 años que completarán el plantel. La experiencia y jerarquía de los campeones del mundo será un factor importante a tener en cuenta, pero también se deberá considerar el rendimiento actual de cada uno y la química con el resto del equipo.

Cristian Romero, defensor del Tottenham Hotspur también se mostró interesado en participar en la cita olímpica. "Me encantaría tener esa oportunidad", dijo. Otro de los que se mostraron abiertos al llamado fue Rodrigo De Paul, el mediocampista del Atlético de Madrid reconoció que le gustaría estar en París, pero sabe que la decisión final dependerá del Cholo Simeone y Javier Macherano.

Para la portería, Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa mencionó que "si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos". Además, Javier Mascherano espera contar con Lionel Messi, quien estuvo presente en Beijing 2008, e ilusiona al país con su posible participación. Sin embargo, la apretada agenda del Inter Miami podría ser un impedimento para ver a La Pulga en París.

Para muchos de los futbolistas argentinos, ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos sería un sueño hecho realidad. La posibilidad de defender los títulos obtenido en Atenas 2004 y Beijing 2008 es una motivación extra para afrontar este desafío con la mayor ilusión para los jugadores albicelestes, que tendrán un calendario apretado con la disputa de la Copa América, donde también defenderán su titulo obtenido en 2021. .