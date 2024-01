Mira las declaraciones de Vinicius Junior tras el título contra Barcelona (+Detalles)

El Real Madrid venció por goleada en final de la Super Copa de España a su acérrimo rival el Barcelona tras un marcador final de 4-1, siendo la gran figura el astro brasileño, Vinicius Junior autor de tres anotaciones.

Vinicius le dio el título a su novena desplegando todo su talento ante un cuadro azulgrana que sigue sin mostrar su mejor versión, “Trate de estar concentrado para dar lo máximo para mis compañeros”, fueron palabras del delantero tras el triunfo.

Además, comentó que cada día busca ser un mejor jugador y persona para ser un ejemplo a todos los niños que admiran su manera de jugar al fútbol con la escuadra merengue.

"A veces no soy sólo yo, yo no soy un santo, a veces hablo demasiado y hago regates que no debo hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños", enfatizó.

Ahora, tanto Vini como el Madrid se centran en su próximo cotejo que será el jueves en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético Madrid.