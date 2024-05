Mira cuánto le cuesta al Barcelona el despido de Xavi

Luego de que el FC Barcelona hiciera oficial la mañana de este viernes la salida de Xavi al finalizar la temporada, la entidad catalana debe afrontar las consecuencias de sacar a un cuerpo técnico con contrato hasta junio de 2025.

Y es que el efecto colateral de la salida del ex medio centro del Barca le cuesta al equipo 15 millones de euros, la mitad de los cuales serían para el entrenador. Por esto es que la directiva y la comisión deportiva se espera que, como “hombre de club” que se ha declarado, Xavi renuncie a su parte y el finiquito se quede únicamente en siete millones de euros.

El FC Barcelona volvió a improvisar luego de haber anunciado durante toda la semana que la reunión decisiva para comunicar a Xavi su futuro se realizaría la próxima semana después de jugar el último partido de LaLiga ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

La salida de Xavi tiene que ver con una cuestión económica ya que LaLiga también computa los sueldos de los entrenadores en el famoso límite salarial. La negociación con Flick ya está cerrada.

Reacciones a la destitución de Xavi

Tras conocerse la salida de Xavi del FC Barcelona, varios de entrenadores dejaron saber lo que piensan de la decisión tomada por Joan Laporta y estos son algunos de los mensajes:

Quique Sánchez Flores, técnico del Sevilla ha manifestado: "Qué mal trata el Barca a sus leyendas. A Xavi, Koeman, Messi... Qué mal las trata, es una leyenda del club. Ganó la Liga la temporada pasada y el fútbol tiene poca memoria. Cuestionado este año desde el minuto uno. Tengo dudas de que la crítica sobre él sea correcta", señaló el último rival que enfrentará Xavi como DT del Barca.

Su ex compañero y director técnico, Pep Guardiola, DT del Manchester City, dijo. "​Nunca es una buena noticia. Cuando en un club echan a un entrenador es porque algo no funciona. No conozco las razones y no puedo dar mi opinión. Quizá cuando vaya a Barcelona y hable con algunos tal vez sepa algo pero ahora no lo sé".