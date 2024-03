¿Liga MX o MLS? Carlos Vela ya tendría equipo para este 2024

Luego de quedarse en la agencia libre en este inicio de 2024, el futuro de Carlos Vela está cada vez más cerca de concretarse. La ola de rumores que lo rodeaban parece llegar a su fin tras las recientes confirmaciones de varios medios. ¿Finalmente regresará a la Liga MX o se mantendrá en la MLS?

Según el periodista Tom Bogert de The Athletic, el Bombardero estará llevando sus goles a otro equipo de los Estados Unidos, específicamente al San Jose Earthquakes. Y es que el equipo con sede en California ya tiene negociaciones bastante adelantadas con el mexicano.

Vela estaría aterrizando en su nuevo club luego de vivir seis temporadas con Los Ángeles FC, con quienes anotó 93 goles en 188 encuentros en todas las competiciones. Además, en su palmarés resaltan un MVP de la MLS y una Bota de Oro en 2019 gracias a sus 34 anotaciones.

De hecho, vale señalar que el atacante se convirtió en toda una leyenda del club, ya que en su momento fue su primer fichaje de renombre y que al final se convirtió en sinónimo de éxito. Con él, LAFC llegó a una final de la Copa MLS y dos finales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Carlos Vela y la Liga MX

Si bien todavía no hay nada 100% concreto, desde México ya aseguran que Carlos Vela no regresará a la Liga MX, por lo menos en este año. Y es que tras no renovar con LAFC, el delantero se perfilaba como el fichaje estrella de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2024.

"Carlos Vela no llega a México, se quedará en la MLS. Será anunciado mañana y se queda en California; pero en San José Earthquakes, no seguirá en LAFC ni irá al Galaxy porque es el acérrimo rival", afirmó el periodista Fernando Cevallos en el programa La Última Palabra.

El vínculo de Vela con las Chivas se debe a que fue canterano del equipo, pero luego emigró a Europa tras salir campeón con México en el Mundial Sub-17 de 2005, cuando lo contrató el Arsenal de Inglaterra.