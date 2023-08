Leyenda del fútbol español habla sobre el “Caso Rubiales”

La reciente controversia que rodea al todavía presidente de la Real Federación de Fútbol Española (RFEF), Luis Rubiales, tras su comportamiento en la final de la Copa del Mundo Femenina, sigue atrayendo comentarios condenando sus actos. El último en hacerlo fue la leyenda del Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta, quien comunicó su apoyo a la futbolista Jenni Hermoso.

El artífice principal de la consagración de España como campeona del Mundo en el 2010, rechazó la manera en la que Rubiales manejó su discurso en la asamblea extraordinaria, acusando al presidente en no asumir la responsabilidad de sus actos y no dimitir de su cargo.

"Después de lo que ha pasado esta semana, me gustaría transmitir mi tristeza como persona, padre de tres hijas, esposo y futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina". Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran Torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos”, declaró Iniesta.

Del mismo modo, Iniesta hizo énfasis en la manera que se ha “ensuciado” la histórica actuación por las jugadoras de la selección española en el pasado Mundial Femenino en el que se coronaron campeonas del Mundo. "Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años", añadió.

De esta manera, el ex futbolista del combinado blaugrana se une a la corriente de críticas y presión sobre Luis Rubiales para que dimita de su cargo de presidente de la RFEF. La FIFA, máximo ente regulador del fútbol en el mundo, emitió un comunicado el pasado viernes en el que suspendía a Luis Rubiales de cualquier actividad relacionada con el fútbol por los próximos tres meses.