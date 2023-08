Jugador del PSG da como un hecho que Kylian Mbappé se queda (+Video)

Tras el final de la temporada pasada y con la salida de varias estrellas del París Saint Germain (PSG), solo queda la duda de qué va hacer Kylian Mbappé con su futuro, pregunta que fue respondida por uno de los compañeros del francés, luego del triunfo del equipo parisino sobre el Lens 3-0 por la tercera jornada de la Ligue 1.

El portero del equipo y de la selección italiana, Gianluigi Donnarumma, señaló este sábado 26 de agosto en los vestidores que Mbappé "se queda seguro" en el equipo. Recordemos que el delantero había manifestado su intención de salir del PSG pero el actual dueño y presidente Nasser Al-Khelaifi no lo vendería por menos del dinero establecido en su cláusula de salida.

Según la prensa francesa Mbappé estaría en negociaciones con el equipo para renovar su contrato que, en principio, expira en 2024. El nuevo acuerdo tiene dos vertientes. La primera es firmar un año más, hasta 2025 y la segunda, realizar un nuevo contrato y, por lo tanto, con nuevas condiciones, pero parece que la decisión del jugador ya está tomada.

En una entrevista a la revista France Football, salió a relucir que el artillero galo señaló que: "Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar un balón de oro, porque es un equipo divisivo, un club divisivo. Por supuesto, esto atrae a las malas lenguasm, pero a mí no me molesta porque sé lo que hago y como lo hago", lo cual deja por casi por hecho que el camino de Mbappé está fuera de Francia el próximo año, aunque esta novela tiene dos temporadas desarrollándose de la misma forma.