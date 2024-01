Josep Pedrerol explica cuál es la posición del Real Madrid en el "Caso Mbappé" (+Video)

Un nuevo año y un nuevo capítulo de la "novela Mbappé", quien se ha vuelto un fijo en cada mercado de fichajes, independientemente si es veraniego o invernal, el nombre de la estrella del París Saint-Germain siempre da mucho de qué hablar.

En los últimos días, diferentes medios han dado la noticia de que el delantero francés tendría un preacuerdo con el Real Madrid para ficharlo cuando finalice la actual temporada 2023-2024; sin embargo, otros diarios desmienten esa información, anunciando que "Kiki" está negociando con un grande de la Premier League.

Ante esto, el periodista español, Josep Pedrerol, el cual es un gran amigo del presidente de la "Casa Blanca", Florentino Pérez; en su programa deportivo el "Chiringuito de Jugones" afirmó estar muy consciente de todas las informaciones que están saliendo del "Caso Mbappé", "Para unos ya está hecho, para otros lo está pensando y para los terceros se va a Inglaterra... Cada uno dice lo suyo, cada uno tiene su versión y además son muy diferentes unas de otras".

No obstante, el presentador de televisión, reafirmó la exclusiva que lanzó hace algunas semanas, insistiendo que el conjunto merengue le ofrecerá un contrato muy diferente al que le envió en las temporadas anteriores, "Aquí les contamos la situación con respecto a Mbappé y el Real Madrid... la oferta caducó hace dos años. ¿Eso quiere decir que el Madrid no quiere a Mbappé? No... lo quieren, pero las condiciones las pone el Madrid, las cartas las reparte ahora Florentino Pérez".

Esta información, deja ver que, a diferencia de los periodos de transferencias anteriores, los directivos del club blanco no planificarán la siguiente campaña entorno al extremo parisino y que de no venir a Madrid, tendrán varias opciones para sustituirlo.