Jorge Almirón habla de su vínculo con astrólogo de Boca Juniors

Durante el transcurso de este martes, el entrenador argentino Jorge Almirón fue presentado en Colo Colo de la Primera División de Chile, equipo donde asume tras renunciar a Boca Juniors.

A lo largo de su estadía en el combinado xeneize, se le vinculó con el astrólogo Giorgio Armas, quien publicaba en redes sociales sus pronósticos de los partidos importantes del cuadro bonaerense, así como también varias capturas de videollamadas con el estratega.

Debido a esto, se le preguntó al estratega durante la rueda de prensa de su presentación si contaría nuevamente con Armas en el Colo, a lo que Almirón, después de bromear con que sabía que le iban a preguntar sobre eso, negó rotundamente un vínculo cercano al tarotista.

"A veces uno tiene que dejar pasar ciertas explicaciones, pero no hay nada que esconder. Cuando llegué al club, me lo sugirió un directivo por una cuestión de energía. Yo digo que es cábala, porque somos muy cabuleros", manifiesta el director técnico de 52 años.

De igual manera, añade que hizo una videollamada por Zoom con Armas. Sin embargo, afirma no conocerlo personalmente: "Todo se hizo bastante viral, pero no tengo ninguna relación con esa persona. En Argentina trascendió y se hablaba del astrólogo que me hacía ganar partidos".

Almirón cerró su respuesta declarando que "no corresponde" aclarar ese tipo de situaciones y que siempre ha habido "información falsa" en cada club que ha dirigido: "Me tengo que dedicar a entrenar al equipo".