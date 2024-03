Figura del Atlético de Madrid critica la mentalidad del Cholo Simeone (+Detalles)

Este domingo 3 de marzo el Atlético de Madrid venció dos goles a uno al Real Betis por la jornada número 27 de la Liga EA Sports 2023-2024, en un partido que casi se le complica a los colchoneros que no pudieron cerrar el partido y terminaron sufriendo.

A pesar de ello, el entrenador argentino Diego Simeone, confesó que fue un partido muy complicado y que está satisfecho por la temporada que están realizando hasta ahora, "Si miramos la Liga y dejamos fuera Copa y Champions, nos estamos desarrollando bien. Viendo esa parte, estamos en un buen camino. Necesitamos mejorar fuera de casa y hacernos fuertes, que esta victoria nos dé energía para seguir mejorando".

Sin embargo, algunos jugadores no se conforman con el nivel mostrado en esta parte de la campaña y contradicen el mensaje de su propio técnico en la rueda de prensa; uno de ellos, es el guardameta esloveno, Jan Oblak, quien tras finalizar el partido contra Betis, dio unas declaraciones bastantes autocriticas sobre la mentalidad del Atleti, "El equipo tiene que confiar, que creer y tener ambición para conseguir cosas más grandes. No es suficiente pensar que si somos cuartos está bien. No está bien y tenemos que exigirnos".

Asimismo, explicó que deben dejar todo en la cancha para remontar la eliminatoria ante el Inter Milán en los octavos de final de la UEFA Champions League, "Contra el Inter tenemos que hacer todo para remontar, dejarlo todo y espero que podamos hacerlo y seguir en Champions y lo más arriba posible en Liga aunque estemos lejos del primero".

Cabe destacar, que la actual temporada de los rojiblancos no está siendo buena, quedaron eliminados de la Copa del Rey, están muy alejados de los primeros puestos de la competición liguera y en Champions deben dar vuelta al resultado contra el subcampeón del torneo pasado, por lo que, la directiva espera que en los siguiente compromisos, el rendimiento del equipo mejore y puedan acabar el curso de la mejor forma posible.