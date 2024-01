Ex jugador de la selección francesa lanza dura crítica hacia Mbappé: “Espero que se vaya, de todo corazón” (+Declaraciones)

Comienza un nuevo año, pero la narrativa y la historia con Kylian Mbappé y los mercados de transferencias continúan manteniéndose de igual manera. El delantero del Paris Saint-Germain ya se ha convertido en la principal atracción en los primeros tres días de la actual ventana de fichajes de invierno, puesto que el francés termina contrato con el combinado parisino a final de temporada, lo que le da la libertad de entablar conversaciones con cualquier club del mundo.

Debido al repetitivo escenario de la especulación sobre el futuro del delantero galo, son muchos los fanáticos que se encuentran hartos de la situación, con la esperanza de que se resuelva su futuro lo más pronto posible. Una de esas personas en Christophe Dugarry, ex jugador del FC Barcelona y campeón del Mundo con Francia en 1998, quien se ha mostrado muy crítico con Mbappé.

"Tengo la impresión de que cada seis meses es: se queda, se va... Eso me molesta. Estoy harto de esto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de estar en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar charlatanerías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa", dijo el exfutbolista en Rothen s'enflamme de RMC.

De igual manera, Dugarry tiene claro lo que quiere que haga que Kylian. "Espero que se vaya, de todo corazón. Creo que se está estancando. Encuentro que en sus duelos es cada vez más predecible, le falta fuerza, carácter en la pelea. Encuentro que desaparece con demasiada frecuencia de ciertos combates. Con la actitud, con los brazos cada vez más levantados, es algo bastante negativo que envía", continuó en RMC.

Dugarry pide que Mbappé piense más en lo colectivo que en lo invididual. "Hasta que se demuestre lo contrario, el fútbol es un deporte de equipo. No lo contrataron por las estadísticas, sino para que su club ganara la Liga de Campeones. Este no es el caso en este momento", dijo en Rothen s'enflamme.

¿Destino Madrid?

A pesar de que nadie sabe con certeza cual va a ser el próximo destino de Kylian para el arranque de la temporada 2024/25, el Real Madrid se ubica en lo más alto del podio nuevamente. El combinado merengue intentaría hacerse con los servicios del talento de Bondy por tercera vez desde el 2022; sin embargo, según indican fuentes españolas, sería muy distinto a los pasados escenarios.

Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, le habría enviado una propuesta al entorno del jugador parisino con un máximo de 15 días para que decida si la acepta o no, puesto que, para la directiva del conjunto de la capital española, indican que es una cantidad de tiempo suficiente para que Mbappé y su representante decidan que van a hacer.