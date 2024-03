Este jugador del Real Madrid denuncia a periodista por vincularlo con el ISIS

El defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, presentó este miércoles una denuncia en la Fiscalía de Berlín contra el periodista Julian Reichelt por vincular un gesto en una foto suya con el grupo terrorista ISIS.

La imagen de la que se queja Reichelt es una inocente publicación de Rüdiger como saludo al Ramadán: "Que el Todopoderoso acepte nuestro ayuno y nuestras oraciones".

"Para todos los que no quieran reconocer el saludo islamista de Antonio Rüdiger como saludo islamista: la Oficina Federal para la Protección de la Constitución llama a este gesto "el dedo del ISIS" y ve en el dedo índice un signo claro de islamismo", publicó Reichelt en sus redes sociales.

De acuerdo con el futbolista, el gesto utilizado en la imagen se considera un símbolo de la unidad con Dios. “El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y sólo en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático", apunta.

"Como musulmán devoto, practico mi fe, pero me distancié firmemente de cualquier tipo de extremismo y acusaciones de islamismo. La violencia y el terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia", expresó.

El también seleccionado alemán precisó que gracias a una falta de atención en sus publicaciones “ha dado a terceros la oportunidad de malinterpretar deliberadamente (…) para dividir y polarizar”.

“No voy a ofrecer una plataforma para la división y la radicalización, por eso he decidido hacer una declaración clara después de nuestros dos exitosos partidos internacionales. Al mismo tiempo, no permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí presentar un informe", añade el jugador de la selección alemana.

Finalmente, Antonio agradecer a la DFB, que me apoyó en todo momento en este asunto.