Esta es la percepción de Toni Kroos sobre posible llegada de Kylian Mbappé

Posterior a la victoria de Alemania por marcador de dos a cero contra Francia por un amistoso relativo a la Fecha FIFA, ha vuelto a salir a la luz el debate sobre el futuro del delantero Kylian Mbappé.

Precisamente, uno de los protagonistas del partido sería interrogado sobre este caso, siendo este Toni Kroos, una de las piezas clave del Real Madrid, equipo donde más suena el capitán de la selección francesa para jugar de cara a la próxima temporada.

Para disgusto de la prensa, el mediocampista germano se abstuvo a dar una opinión clara al respecto del futuro de quien fue su adversario este sábado, manifiestando que si Mbappé no conoce su futuro, ¿cómo él lo conocerá?

Kylian Mbappé no renovará su contrato por una temporada más con el Paris Saint-Germain a finales del mes de junio, convirtiéndose así en agente libre y resurgiendo la posibilidad de que este futbolista vista de blanco en verano.

Considerando que el combinado parisino no ha dado información oficial sobre la situación contractual de su jugador estrella, la dirigencia presidida por Nasser Al-Khelaïfi aún intenta convencer al capitán de la selección francesa para cambiar de opinión. No obstante, la decisión de Mbappé ya no tendría vuelta atrás.

Se espera que exista una confirmación oficial por parte del propio jugador galo sobre qué ocurrirá con su futuro y qué colores vestirá para la campaña 2024/2025.