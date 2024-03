¡Lo tiene decidido! Kylian Mbappé revela la fecha en la que decidirá su futuro (+Declaraciones)

El futuro de Kylian Mbappé continúa siendo una incertidumbre. El delantero francés le comunicó a la junta directiva del Paris Saint-Germain el pasado mes de febrero su decisión de abandonar el club al final de la presente temporada en condición de “agente libre”. Desde entonces, el talento de Bondy no se ha pronunciado sobre su posible destino para la próxima temporada del fútbol europeo.

Sin embargo, a pesar de que Mbappé no ha ofrecido ningún tipo de pistas sobre cual podría ser su próximo club para la venidera campaña 2024/25, varios han sido los medios españoles que colocan al capitán de la selección francesa en las filas del Real Madrid para la próxima campaña de La Liga EA Sports.

Kylian Mbappé dio por finalizado los rumores

En este sentido, el artillero galo decidió ofrecer algunas declaraciones sobre su futuro el pasado viernes 22 de marzo, en el marco del encuentro amistoso entre la selección francesa y su similar de Alemania. En la rueda de prensa, Mbappé aclaró cuando iba a hacer pública su decisión para la próxima temporada, situación que no le causa ningún tipo de molestia en el presente.

"La gente sabrá mi situación. Llegaré a la Eurocopa con tranquilidad. Ya estoy tranquilo. Ya ni siquiera es un tema en el club (PSG), nadie me habla de ello. No hay preocupaciones. Iré a la Eurocopa con tranquilidad y con la certeza de hacer grandes cosas", declaró el capitán de Francia.

"El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar” sentenció firme el francés ante la insistencia sobre su futuro.

Tchouaméni lo espera en el Real Madrid

De igual manera, el centrocampista del Real Madrid y de la selección francesa, Aurélien Tchouaméni, concedió una entrevista para “Téléfoot” este domingo 24 de marzo, en la que comentó sobre la salida de Kylian Mbappé y su posible destino para la próxima temporada.

"Los españoles son conscientes del jugador que es Kylian, aunque cuando lo vean a diario se darán cuenta de la grandeza del jugador", han sido las palabras del mediocentro francés del Real Madrid que acercan más a Kylian al equipo que dirige Carlo Ancelotti.