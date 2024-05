¡Lamentable! Greeicy y Mike Bahía entristecen al público al anunciar su separación

Han pasado más de 10 años desde que los colombianos Greeicy y Mike Bahía decidieron unir sus vidas. Los artistas han sido una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento latino, y también han logrado que su público los ame. Por tal razón, grabaron algunas canciones juntas tras darse cuenta que funcionaba muy bien.

“Amantes” fue el primer hit de la pareja, el cual logró en YouTube más de 760 millones de reproducciones. “Esta noche” fue otro de los temas con los que enamoraron a sus fans, una bachata que despertó emociones. “Mi pecadito”, “Si tu amor no vuelve”, “Los Errores” y “Att: Amor”, también es parte de su repertorio. Con esa última, anunciaron que serían padres.

Hacer música juntos ya se había vuelto costumbre, incluso, en el 2022 hicieron una gira juntos, en la que ofrecían sus números musicales por separado y también deleitaban a los asistentes con sus románticos shows en conjunto, tal como hicieron en noviembre de ese año en Caracas. Sin embargo, esa etapa terminó y ahora prefieren tomar cada quien su camino.

"Nos despedimos por un tiempo"

El sábado 25 de mayo, los padres de Kai se presentaron en el Lima Fest, donde también dijeron presente artistas como Nacho, Sebastián Yatra y la banda Piso 21. Después de deleitar al público la pareja conmovió a todos al hacer oficial su “separación musical”.

“Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero nos estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo”, dijo Bahía. “Si nos prenden todos los que están aquí presentes una lucecita nos cantamos la última”, añadió.

“Te amo para siempre, princesa”, expresó el cantante de “Serenata”, y procedió a darle un beso a su pareja. Inmediatamente, el video comenzó a correr por las redes sociales y los internautas no pudieron ocultar su sentimiento. “Es muy triste saber que no los veremos juntos”, “Me dio un mini infarto cuando leí separación”, “No puede ser y yo que aún no los veo en vivo”, opinan los usuarios.

Esto no significa que se separen sentimentalmente, solo estarán buscando continuar con sus presentaciones en solitario. Greeicy y Mike tienen 12 años de relación. En una entrevista, la cantante confesó que, cuando lo conoció ella tenía 19 y él 24, y apenas lo vio quedó flechada, pero su amor cuajó mucho después, cuando Bahía resolvió su situación sentimental.

Desde entonces su amor ha sido inquebrantable y en abril del año 2022 recibieron a su primogénito Kai, un bebé que llegó a alegrarles la vida, tal como lo han hecho ver por redes sociales. Y es que, a pesar que no muestran por completo las actividades con su bebé, lo que se ven en sus perfiles de Instagram derrite a los seguidores.