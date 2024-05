¡Entre lágrimas! Toni Kroos confiesa cómo sería su despedida perfecta del Real Madrid (+Video)

Todos los aficionados merengues fueron testigos del último partido de Toni Kroos en el Estadio Santiago Bernabéu. Ni siquiera el empate a cero contra Betis pudo opacar el increíble ambiente que hubo en el recinto blanco, donde muchos no pudieron contener las lágrimas.

Uno de ellos, fue el propio futbolista alemán, quien colgará las botas al finalizar la Eurocopa 2024. Compañeros, miembros del cuerpo técnico y familiares de Kroos se encargaron de apoyarlo en este momento tan difícil y emotivo para él.

Así como sucedió con Zinedine Zidane en 2006, Kroos decidió poner fin a su carrera profesional en un nivel alto. Incluso, es considerado como uno de los mejores mediocampistas de la actualidad y serio candidato a ganar el Balón de Oro, si termina el curso levantando la Champions League y la Eurocopa con Alemania.

¿Qué piensa Toni Kroos sobre su despedida?

En la zona mixta post-partido, el "arquitecto" habló para los medios de comunicación y expresó sus sensaciones sobre esta gran despedida, "No es fácil hablar, pero solo puedo decir gracias. A todo el madridismo, al club, a mis compañeros y al estadio, siempre me he sentido como en casa. No podría pedir más. Han sido 10 años inolvidables”.

Asimismo, explicó que en la previa del juego sabía que habría un ambiente nostálgico y que cuando deje el fútbol, lo extrañará. "Vienes con una sensación diferente cuando sabes que es el último partido. Pero yo me he dicho que quería disfrutar y lo he hecho en estos 85 minutos, como siempre que he jugado aquí. Es tan especial... En los próximos años, cuando no lo tenga, lo voy a notar. He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños”.

¡Con la mirada puesta en la Champions!

Antes de acabar la entrevista, Kroos confesó que su plan era anunciar su retirada antes de este encuentro para que todas las miradas estén en la final de Champions contra Borussia Dortmund, donde la "Casa Blanca" podría levantar la décimo quinta Orejona en su palmarés, "Quería hacerlo oficial antes de este partido para que, a partir de mañana, lo podamos olvidar. La mejor manera de irme sería ganando el título”.