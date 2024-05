Así fue el primer tiempo de Toni Kroos en su último partido en el Santiago Bernabéu (+Datos)

Todos los aficionados presentes en el Estadio Santiago Bernabéu tienen todas las miradas puestas en Toni Kroos. El mediocampista alemán se despide de su hinchada tras anunciar su retiro del fútbol al finalizar la temporada.

Por ello, Ancelotti decidió sacar su once de gala para intentar ganar el partido y preparar los últimos detalles de cara a la final de la UEFA Champions League contra Borussia Dortmund. Sin embargo, el Betis no se lo ha puesto nada fácil a los merengues para llevarse la victoria. Así lo demostraron en la primera parte del compromiso liguero, donde la "Casa Blanca" no mostró una gran imagen en el adiós de Kroos.

Toni Kroos mantiene su precisión intacta

Por su parte, uno de los más destacados fue el alemán. Kroos dejó buenas estadísticas en el primer tiempo, siendo el mejor de la medular madridista. Como es costumbre, la efectividad del experimentado futbolista en los pases es muy alto, obteniendo un 97% de acierto.

Además, en la parte defensiva ha conseguido dos intercepciones, dos entradas y dos duelos ganados. El "arquitecto" quiere despedirse de su casa de la mejor manera posible, por lo que, espera que en el segundo tiempo, puedan llevarse los tres puntos.

La polémica del partido

Desafortunadamente, el primer tiempo tuvo una nueva polémica arbitral que vuelve a perjudicar la imagen del fútbol español. Dicha jugada se produjo en el minuto 41 y significaba el primer tanto del Betis, pero el VAR decidió llamar al colegiado principal para anular la acción por fuera de juego posicional de Marc Roca.