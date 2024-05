¡Efecto Kylian Mbappé! Luis Enrique ya no quiere a este jugador en el PSG

El PSG busca cerrar la temporada con un último título: la Copa de Francia. El conjunto parisino, que ya logró la Ligue 1 hace varias semanas, no pudo consumar su sueño europeo al caer en semifinales de la Champions League ante el Borussia Dortmund. Tras esta decepción, y con la mirada puesta en la final copera, la sombra de la polémica ha vuelto a cernirse sobre el club, esta vez por la actitud de Ousmane Dembélé.

Dembélé, ¿de fiesta mientras el equipo jugaba?

Según el periodista Daniel Riolo de 'RMC Sports', Dembélé fue visto de fiesta en Cannes junto a Kylian Mbappé mientras el PSG jugaba su último partido de liga ante el Metz, un encuentro que el equipo parisino perdió por 0-2. Esta actitud ha generado gran indignación en Francia, donde se cuestiona la profesionalidad del jugador francés.

¿Luis Enrique ya no lo quiere?

Riolo va más allá y asegura que el técnico Luis Enrique "ya no quiere" a Dembélé y que se está "preparando para su salida" este verano. El periodista argumenta que el extremo francés lleva "meses desconectado" y que su actitud en el último partido de liga, así como su ausencia en los entrenamientos, son una clara muestra de su falta de compromiso.

Dembélé se defiende

El propio Dembélé ha reaccionado a estas críticas asegurando que no entiende por qué no estuvo ni siquiera en el banquillo del partido contra el Metz. "Apenas he jugado media hora desde Dortmund, ¿por qué?", se pregunta el jugador. Dembélé también ha negado estar de fiesta en Cannes mientras el equipo jugaba: "Estar en Cannes cuando se ha lesionado sería aún peor, pero no lo creo".

Con contrato hasta 2028, el futuro de Dembélé en el PSG parece incierto. La actitud del jugador y la postura del técnico han generado un clima de tensión que podría desembocar en su salida del club este verano. Luis Enrique habría calmado las aguas posterior al encuentro ante Metz, asegurando que le importa poco donde se encuentran los jugadores a los que ha dado descanso.

¿Y qué hay de Mbappé?

La situación de Mbappé también sigue siendo motivo de debate. El delantero francés no ha renovado su contrato con el PSG y se le ha relacionado con un posible fichaje por el Real Madrid. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha dado por hecha la llegada de Mbappé al conjunto blanco, mientras que Luis Enrique ha evitado pronunciarse sobre el futuro del jugador que ya ha confirmado que abandonará al cuadro parisino.

A pesar de la polémica, el PSG se centra ahora en la final de la Copa de Francia. El conjunto parisino buscará levantar el trofeo y cerrar la temporada con un buen sabor de boca.