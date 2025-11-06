Internacional

Deschamps desvela la lista de convocados por la selección francesa

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 05:45 pm

El seleccionador francés, Didier Deschamps, comunicó la lista de convocados para los partidos contra Ucrania y Azerbaiyán
 

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha revelado la lista definitiva de jugadores que defenderán la camiseta de Les Bleus en los próximos partidos de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Esta convocatoria adquiere una relevancia fundamental, ya que la selección, encuadrada en el Grupo D junto a Ucrania, Azerbaiyán e Islandia, disputará dos encuentros clave que podrían sellar su pase directo a la fase final que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Los ojos del público están puestos en la mezcla de veteranos consolidados y jóvenes talentos que buscarán asegurar el billete mundialista en esta ventana internacional.

