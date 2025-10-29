Copa del Rey 2025: Conoce los juegos y staff de Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Hoy 28 de octubre arranca la primera ronda de la Copa del Rey, el torneo más apasionante de España, gratis, para todo el país a través de Meridiano Televisión.

Staff especializado

La transmisión por señal abierta contará con la narración y comentarios de grandes especialistas del deporte rey: Oliver Yaguarán, Marie Ferro, Jesús López, Antonio Da Silva, Javier Rivera y María Fernanda Lucena. La transmisión en streaming no se queda atrás. Los periodistas Yoiner Venegas e Iván Holguín te llevarán todo el mejor análisis, narración y comentarios por meridiano.net/meridianotv.

Primera ronda Copa del Rey 2025

Jornada de hoy martes 28 de octubre por el canal de los especialistas en deportes:

Ourense vs Real Oviedo . A las 2:00p.m., en vivo por señal abierta gratuita.

. A las 2:00p.m., en vivo por señal abierta gratuita. UD Maracena vs Valencia CF . A las 3:00p.m., por streaming GRATIS en meridiano.net/meridianotv .

. A las 3:00p.m., por en . SD Negreira vs Real Sociedad. A las 4:00p.m., cierre de jornada por Meridiano Televisión.

El miércoles 29 de octubre:

CD Sant Jordi vs Osasuna . Desde las 2:00p.m. por televisión abierta.

. Desde las 2:00p.m. por televisión abierta. Atletic Sant Just vs Mallorca . En streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv para toda Venezuela.

. En streaming gratuito de para toda Venezuela. CD Yuncos vs Rayo Vallecano. A las 4:00 p.m. en vivo

Y el jueves 30 de octubre, más duelos imperdibles:

Puerto de Vega vs Celta de Vigo . Desde las 2:00p.m.

. Desde las 2:00p.m. Getxo vs Alavés . Solo por streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv

. Solo por streaming gratuito de Atletic Lleida vs RCD Espanyol. A las 4:00 p.m. por señal abierta.

Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.