Copa del Rey 2025: Conoce los juegos y staff de Meridiano Televisión

Por Andrea Matos Viveiros
Hoy 28 de octubre arranca la primera ronda de la Copa del Rey, el torneo más apasionante de España, gratis, para todo el país a través de Meridiano Televisión.
Staff especializado
La transmisión por señal abierta contará con la narración y comentarios de grandes especialistas del deporte rey: Oliver Yaguarán, Marie Ferro, Jesús López, Antonio Da Silva, Javier Rivera y María Fernanda Lucena. La transmisión en streaming no se queda atrás. Los periodistas Yoiner Venegas e Iván Holguín te llevarán todo el mejor análisis, narración y comentarios por meridiano.net/meridianotv.
Primera ronda Copa del Rey 2025
Jornada de hoy martes 28 de octubre por el canal de los especialistas en deportes:
- Ourense vs Real Oviedo. A las 2:00p.m., en vivo por señal abierta gratuita.
- UD Maracena vs Valencia CF. A las 3:00p.m., por streaming GRATIS en meridiano.net/meridianotv.
- SD Negreira vs Real Sociedad. A las 4:00p.m., cierre de jornada por Meridiano Televisión.
El miércoles 29 de octubre:
- CD Sant Jordi vs Osasuna. Desde las 2:00p.m. por televisión abierta.
- Atletic Sant Just vs Mallorca. En streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv para toda Venezuela.
- CD Yuncos vs Rayo Vallecano. A las 4:00 p.m. en vivo
Y el jueves 30 de octubre, más duelos imperdibles:
- Puerto de Vega vs Celta de Vigo. Desde las 2:00p.m.
- Getxo vs Alavés. Solo por streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv
- Atletic Lleida vs RCD Espanyol. A las 4:00 p.m. por señal abierta.
Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.