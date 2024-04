¡Confirmado! Carlo Ancelotti toma esta decisión con Arda Güler (+Video)

El Real Madrid tuvo un héroe inesperado en la victoria ante la Real Sociedad por la jornada 33 de la Liga EA Sports, este no es otro, que el atacante turco Arda Güler, quien marcó el único gol del compromiso y fue elegido como el MVP.

De esta forma, el joven extremo de 19 años anotó su segundo tanto en ocho partidos disputados con la "Casa Blanca", donde sólo acumula 166 minutos en todas las competiciones, estadísticas muy bajas para el ex jugador del Fenerbahçe.

Ante esto, la afición y varios directivos del club consideran que la mejor opción para el Güler es salir cedido a un equipo de primera división en el que pueda jugar una gran cantidad de partidos y seguir creciendo como futbolista. Sin embargo, el entrenador italiano Carlo Ancelotti, no opina lo mismo y en la rueda de prensa post-partido confirmó cuál será el futuro de Arda en la "Casa Blanca".

Ancelotti quiere que se quede

"Creo que todos los que han jugado menos lo han hecho muy bien, como Arda, Dani, Fran... Han peleado y luchado, y Arda además ha marcado un gol y va a ser un jugador importante para el futuro. No hay dudas de que va a seguir aquí el próximo año", aseguró el ex técnico del Everton.

Algunos no entienden dichas declaraciones ya que la próxima temporada, podría haber mucho overbooking en el ataque, con figuras como Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Brahim Díaz y la posible llegada del delantero francés, Kylian Mbappé y la incorporación de Endrick. Por ello, el combinado merengue deberá analizar muy bien la situación en el verano para no cortar la proyección del turco.