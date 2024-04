¡Once alternativo! Carlo Ancelotti descansa a sus figuras ante la Real Sociedad (+Alineación)

No cabe dudas, que el Real Madrid se quito un peso de encima tras ganar el "Clásico Español" y colocarse a once puntos del Fútbol Club Barcelona en la lucha por la Liga EA Sports, permitiéndole enfocarse en las semifinales de la UEFA Champions League.

Así se pudo confirmar, con el once alternativo de Carlo Ancelotti para jugar ante la Real Sociedad por la jornada 33 del campeonato liguero, donde figuras como Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham o Vinícius Júnior no serán titulares.

Por su parte, los jugadores elegidos para visitar el Estadio de Anoeta intentarán mostrar un gran rendimiento para ser tomados en cuenta en los partidos importantes que le quedan al equipo hasta final de temporada, sobretodo en los juegos contra Bayern Múnich.

¿Cuál es la alineación?

En la portería el cuerpo técnico decidió darle descanso a Andriy Lunin para que tome su lugar Kepa Arrizabalaga, quien durante el principio de temporada fue muy criticado por la inseguridad que daba al combinado español.

Por otro lado, el único titular indiscutible en la defensa que tendrá el compromiso será Dani Carvajal, quien regresa de suspensión. La línea de cuatro la completarán Nacho Fernández, Éder Militão y Fran García; el centro del campo estará conformado por Aurélien Tchouaméni, Luka Modrić y Dani Ceballos.

Mientras que, el tridente de ataque tiene varias sorpresas como la oportunidad de Arda Güler para salir desde el inicio en un exigente partido y estará acompañado por los españoles Joselu y Brahim Díaz.