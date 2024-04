¡Temporada histórica! El Real Madrid a punto de romper este récord de la Liga Española (+Datos)

El Real Madrid consiguió una victoria muy importante ante la Real Sociedad por la jornada 33 de la Liga EA Sports 2023-2024, con la que consigue sacarle catorce puntos de ventaja a su máximo perseguidor (Fútbol Club Barcelona) a falta de cinco fechas para finalizar el torneo doméstico.

Sin dudas, la presente temporada del conjunto blanco puede terminar siendo una de las mejores de su historia, puesto que, de ganar la Liga y conseguir levantar su décimo quinta UEFA Champions League, terminará consagrándose campeón de tres de los cuatro trofeos que disputaron en este curso.

Una situación muy similar a la que consiguieron en la campaña 2021-2022, cuando ganaron la Supercopa de España ante Barcelona, el campeonato liguero y la Liga de Campeones contra Liverpool. El único título que no levantaron fue la Copa del Rey, torneo donde la "Casa Blanca" no consigue mostrar su enorme poderío.

Un final emocionante

Ahora bien, los dirigidos por Carlo Ancelotti tras ganar en Anoeta llegó a 27 partidos consecutivos sin perder en la Liga Española, igualando su quinta mejor racha histórica y de no perder en los próximos tres compromisos sería su mejor marca de todos los tiempos.

Cabe destacar, que este no es el principal objetivo de los merengues, quienes tienen en la mira las semifinales contra Bayern Múnich, incluso así lo demostraron luego de sacar un once alternativo contra la Real Sociedad, donde gran parte de las estrellas del equipo descansaron; no obstante, lograr este récord evidenciaría, aún más, el gran año 2024 de la institución madridista.