Chelsea ve complicada la venta de este jugador

La venta de Hakim Ziyech se ha convertido en un verdadero infierno para el Chelsea, equipo que ha dejado ver que no cuenta con sus servicios de cara a la recién iniciada temporada 2023/2024 en la Premier League y lo tiene en su lista de transferibles.

A inicios del mercado veraniego, el club y el jugador habían llegado a un acuerdo con el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí. No obstante, no aprobó los exámenes médicos, por lo que la transacción no pudo concretarse.

Tiempo después, el Galatasaray se interesaría en los servicios del marroquí y su oferta económica sería del agrado del Chelsea y del propio Ziyech. Desafortunadamente, al momento de llevarse a cabo las pruebas médicas para cerrar el traspaso, tampoco las aprobaría.

Faltan solo quince días para el cierre de la ventana de transferencias y el cuadro londinense busca desprenderse de Hakim Ziyech, quien, a pesar de haber hecho una buena Copa del Mundo, no ha rendido como se esperaba durante la temporada 2022/2023, donde solo registró tres asistencias en veinticuatro partidos.

Se rumora que el nacido en los Países Bajos posee una lesión que ha estado arrastrando durante un tiempo prolongado, cosa que podría ser la razón por la cual no haya tenido éxito en los exámenes médicos y sus intentos por moverse a un nuevo club.