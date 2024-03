Champions League: Esto dice Kylian Mbappé sobre su relación con Luis Enrique (+video)

Kylian Mbappé es uno de esos jugadores que no deja de estar frecuentemente en el foco de la opinión pública y más aún, desde que confirmó que no seguirá con el París Saint Germain al final de la temporada. Una de las mayores interrogantes es cómo está la relación entre el extremo y el técnico Luis Enrique, algo que aclaró el francés recientemente.

En las últimas jornadas de la Ligue 1, el entrenador español le ha dado pocos minutos de juego a la "Tortuga" y dio algunas declaraciones donde muchos especulaban que no se la están llevando muy bien el dirigente y la joven estrella.

Sin embargo, Mbappé fue titular este martes en la vuelta de los Octavos de Final de UEFA Champions League y fue la figura en el triunfo de los parisinos ante la Real Sociedad con marcador final de 2-1. Por ende, fue entrevistado tras el avance de su oncena a Cuartos y aclaró su situación actual con su entrenador.

El futbolista francés dejo claro, que sí tiene algunos inconvenientes en el club, no obstante, su relación actual con Luis Enrique marcha con total normalidad.

Lo primero que enfatizó que con su extraordinario doblete de hoy es que no le dejo ningún mensaje a su estratega. "Sólo se que siempre quiero jugar la Liga de Campeones, siempre intento rendir", dijo el francés.

"Sí, muy bien. No hay ningún problema con él (Luis Enrique) aunque la gente piense que hay un problema", indicó Kylian, a lo que añadió. "Tengo inconvenientes, pero no el entrenador no es uno de ellos".