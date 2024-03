Champions League: ¿Borussia Dortmund es el rival más fácil del sorteo de Cuartos de Final?

La edición número sesenta y nueve de la UEFA Champions League promete ser una de las mejores campañas de los últimos años, dejando cruces muy parejos entre los equipos más importantes e históricos del mundo.

Así quedó demostrado, tras conocerse los ocho conjuntos clasificados a los cuartos de final del torneo, cuyas eliminatorias quedarán definidas en el sorteo del próximo viernes 15 de marzo, donde estarán presentes Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Múnich, París Saint-Germain, Arsenal, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.

Este último equipo, a simple vista parte como el rival más débil y el cual la mayoría de los participantes restantes quiere enfrentar; sin embargo, cuando profundizamos un poco más en el rendimiento del "Die Schwarz-Gelben" durante toda la competición, no es tan claro que sea el más débil de los ocho.

En el sorteo de la fase de grupos, los dirigidos por Edin Terzic no tuvieron suerte, puesto que, tuvo que disputar el grupo de la muerte junto con PSG, Newcastle United y AC Milán, panorama que muchos aficionados no tenían esperanzas de pasar a la siguiente ronda; no obstante, el nivel que mostraron fue sobresaliente, consiguiendo clasificar como primero, tras obtener tres victorias, dos empates y una derrota.

Gracias a su excelente estado de forma, al Dortmund le tocó enfrentar al PSV en los octavos y luego de un susto en el duelo de ida, cuando igualaron a uno, frente a sus aficionados dieron la cara y ganaron por un contundente resultado de 2-0, obteniendo así, su pase a estas instancias.

En la Liga de Campeones son otro equipo

Para nadie es un secreto, que su nivel en la Bundesliga esta temporada es insuficiente, posicionándose en el cuarto lugar de la clasificación con cuarenta y siete puntos, muy alejados a los primeros puestos de la tabla. A pesar de esto, cuando suena el himno de la Champions la actitud de los jugadores cambia, algo que se ha evidenciado en esta edición, convirtiéndose en el equipo revelación de la Liga de Campeones 2023-2024.