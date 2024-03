¡Del Cielo al Infierno! Así ha sido el contraste de los equipos italianos en Champions

Ya ha concluido la última jornada de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, siendo el Inter de Milán el último equipo en decir adiós en esta ronda después de perder la tanda de penales ante el Atlético de Madrid en el Estadio Civitas Metropolitano.

Los nerazzurri, que fueron finalistas de la pasada edición de la máxima competición europea a nivel de clubes, se despiden temprano de su sueño de levantar la tan ansiada cuarta orejona.

De esta manera, el elenco de Simone Inzaghi se convierte en el último club italiano en abandonar la UEFA Champions League de la presente temporada, luego de que la Lazio sufriera una caída estrepitosa ante Bayern Múnich y Napoli hiciera lo propio en su visita a Montjuic ante Barcelona.

El contraste del fútbol italiano

Este es un escenario que contradice el avance del Calcio en la pasada edición del certamen europeo, donde los tres equipos italianos que habían pasado de Fase de Grupos se colaron entre los ocho mejores de Europa.

En aquel momento, Inter, Milan y Napoli fueron los tres representantes de la Serie A en los cuartos de final. Los dos últimos tendrían un duelo directo en el que avanzarían los lombardos, mientras que 'Il Biscione' superaría al Benfica para colarse en semifinales.

Los dos equipos de la ciudad de Milán tendrían la oportunidad de verse las caras en una nueva edición del Derby della Madonnina, siendo triunfadores los nerazzurri por primera vez en su historia en Champions ante sus vecinos, clasificándose así a la gran final en Estambul, donde perderían contra el Manchester City por la mínima.

La última vez sin italianos en cuartos

A pesar de la campaña generada por la Federación Italiana de Fútbol y la prensa italiana en 2023 con la consigna 'Calcio Is Back', lo cierto es que la última ocasión en la que no hubo equipos italianos entre los ocho mejores de Europa no es muy distante de la época actual.

Esto se debe a que aquella vez tuvo lugar en la temporada 2021/2022, donde Inter de Milán y Juventus serían los únicos clubes de Serie A en superar la Fase de Grupos. Sin embargo, ninguno tendría la fortuna de su lado, ya que Liverpool y Villarreal serían los verdugos de cebras y serpientes.