¡Viva México! Salma Hayek cierra con broche de oro el concierto de Madonna (+Video)

Luego de 4 exitosos conciertos en México, la estadounidense Madonna ofreció el quinto en el mismo escenario, el Palacio de los Deportes en la ciudad azteca. Durante su paso por el país, la cantante tuvo a varios invitados en el show, y no pudo cerrar de mejor manera que con la actriz Salma Hayek.

No hubo espectáculo en este "The Celebration Tour" que no fuera memorable. Luego de recibir a estrellas mexicanas como Wendy Guevara y Alberto Guerra, la 'Material Girl' trajo a la veracruzana para calificar a sus bailarines en el "Vogue".

Vestida en honor a Frida Kahlo, Salma llegó con toda la energía y fue recibida de la mejor manera por Madonna. En redes sociales circulan múltiples videos que dejan ver la efusividad de ambas artistas. Además, Hayek no perdió la oportunidad de gritar a todo pulmón junto a la cantante la típica frase: "¡Viva México cabr*nes!".

Más invitados

La noche del 23 de abril fue seguramente una de las mejores para la famosa mexicana Wendy Guevara. En medio de sus compromisos profesionales, obligatoriamente la ganadora de “La Casa de los Famosos” hizo un espacio en su agenda para continuar cumpliendo sus sueños, y esta vez fue gracias a Madonna, quien la invitó a su tercer concierto en la Ciudad de México.

A esta visita de la "Reina del Pop" a tierras mexicanas, también se sumó Gustavo Rodríguez y el cubano Alberto Guerra. En su concierto de Miami, la cantante sorprendió a los asistentes al invitar a Ricky Martin a su Ball.

En medio del espectáculo, varios de los bailarines se le acercaron al intérprete de “La Mordidita” y le bailaron sensualmente, lo que fue más que evidente le encantó a Ricky, pues su sonrisa nunca desapareció de su rostro. Específicamente dos bailarines fue quienes más se rifaron la actuación y no dudaron en tener un contacto físico mucho más cercano con el boricua.