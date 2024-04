¡Nuevo talento! Aprendiz venezolano logra primer triunfo en Estados Unidos

La programación de carreras de este viernes 26 de abril en el hipódromo de Tampa Bay Downs, cumplió con una agenda de nueve carreras, donde en la sexta prueba de la tarde, vio llegar el triunfo de un nuevo aprendiz en el meeting que se realiza en el mencionado óvalo, y que como todo joven sueña, comenzó de la mejor manera posible.

La sexta carrera, estuvo reservada para en un Claiming para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.100 metros, con un premio de $18.000,00, donde ganó el caballo Papa Katz, de la dueña y entrenadora Mónica McGoey, y el cual fue montado por el aprendiz venezolano César González.

Bingo was his name, tomó la delantera de la carrera y marcó 22,2 los primeros 400 metros, perseguido por G’G Dark Star, y papa Kats en el tercer puesto. La media milla de la competencia fue detenida en 46,0, al pasar el codo de la curva final, el aprendiz González arrió y movió al ejemplar por la baranda para tomar la delantera de la carrera en los últimos 300 metros finales, y obtener su primera victoria como jockey en Estados Unidos.

Antes de la competencia, el purasangre tenía un Morning Line de 26. Para ganar, por lo que terminó de generar un dividendo de $54.20 a ganador, y dejó un tiempo final de 64,3. González tiene 27 años, y apenas era su segunda monta del año y la quinta que cumple en su naciente carrera.El joven látigo escribió en su cuenta personal de la red X: “Gracias a Dios y a las personas que me apoyaron, mi primera victoria en Estados Unidos, Estoy emocionado”.