Carlos Alcaraz se pronuncia sobre el “Caso Rubiales” (+Declaraciones)

El desafortunado acto del todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la final del Mundial Femenino en el que le propinó un beso en los labios a Jenni Hermoso sigue en la opinión pública, e incluso traspasando fronteras en las disciplinas deportivas, puesto que Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, ofreció su opinión al respecto.

Luego del debut victorioso de Alcaraz en el US Open ante el alemán Dominik Koepfer en la primera ronda del torneo, el español se dirigió a la conferencia de prensa para responder preguntas acerca de su actuación. No obstante, el tenista murciano se vio en la posición de dar su opinión sobre el “Caso Rubiales”, luego de que un periodista le preguntara si estaba siguiendo los hechos.

"He seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más. Nosotros estamos aquí y no sabemos todo lo que se ha formado ahí en España. Pero que haya llegado hasta aquí pues ya dice la magnitud que es", explicó Alcaraz en la rueda de prensa del US Open.

Asimismo, el actual campeón del US Open y de Wimbledon mencionó que el acto realizado por Rubiales en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina “son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar”. Esperemos que se solucione pronto ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión", agregó.

Alcaraz mostró su apoyo a la selección española femenina en varias ocasiones durante el Mundial. En las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati escribió un mensaje en la cámara previo a la final del Mundial entre España e Inglaterra que decía: “Vamos chicas a por el Mundial ¡Viva España!".