Alejandro Sanz se solidarizó con Jenni Hermoso tras el abuso sufrido por Luis Rubiales

El pasado 20 de agosto, España se conmocionó por dos razones, y es que mientras celebraban el triunfo de la selección femenina en el Mundial, también les tocó pasar un mal rato al presenciar un beso no consensuado que le dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la delantera Jenni Hermoso, mientras saludaba a las jugadoras después del partido.

El fatídico hecho trajo cola y han sido muchas las personas que se han puesto en contra del español, y hasta le han pedido su renuncia. Asimismo, la misma afectada también declaró que nunca estuvo de acuerdo con el beso que recibió, por lo que es considerado un abuso por parte de Rubiales quien se encuentra guindando ante su desmedida insistencia en no renunciar.

Fanáticos del fútbol, seguidores de la selección, usuarios de las redes y hasta figuras públicas se han pronunciado enviándole su mensaje de apoyo a la futbolista, entre ellos, se encuentra el cantante español Alejandro Sanz, quien se sumó a la ola de comentarios positivos hacia la famosa deportista, y la felicitó por haber hablado sobre lo que sucedió después de la celebración.

“A tu lado @Jennihermoso has conseguido ganar un mundial queriendo. Y has cambiado un país de golpe sin querer. Respeto y admiración”, escribió Sanz, levantando el polvo en sus redes sociales y provocando un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron el resaldo que le da a la número 10 de la selección española. Sin embargo, muchos aseguran que Hermoso está dando un mal ejemplo al no denunciar a Rubiales.

“Gracias por apoyar a las mujeres siempre”, “Jenni Hermoso solo actúa desde la presión social”, “Palabras acertadas, Ale”, “Jenni Hermoso da un mal ejemplo al no denunciarlo”, “¿Quién presionó a Jenni Hermoso para que diera ese comunicado?”, “Muy bien, Alejandro”, se lee en las respuestas.

Luego del abuso sufrido por el presidente de la federación, la jugadora Jenni Hermoso emitió un comunicado donde dejó claro que nunca consintió lo sucedido y reconoció haberse sentido “vulnerable”.

“La situación me provocó un shock por el contexto de celebración. Siento la necesidad de denunciar este hecho, ya que considero que ninguna persona debe ser víctima de este tipo de actos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión”, indicó.