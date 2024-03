¿Cambió de decisión? Esto dice Xavi Hernández sobre su futuro en el Barcelona

El Fútbol Club Barcelona se metió en los cuartos de final de la UEFA Champions League tras derrotar al Napoli por un resultado final de tres goles a uno en el partido de vuelta celebrado en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Ante esto, el entrenador español, Xavi Hernández, compadeció en la rueda de prensa post-partido y aseguró estar muy contento por la actuación de su equipo contra los "Gli Azurri" a pesar de las múltiples bajas por lesión, "Contentísimos. Hemos hecho un partido completo, el equipo se ha vaciado, hemos dominado en muchos momentos. Estamos entre los ochos primeros de Europa. Es momento para disfrutar, si señor".

Por otro lado, también quiso elogiar el increíble nivel que mostró el canterano, Pau Cubarsí, quien fue elegido como el jugador más valioso del compromiso, "No se pone nervioso. Tiene una personalidad muy tranquila. La salida de balón con él es brutal. Tiene la tranquilidad para generar jugadas de ataque, es un espectáculo verle. Hay que estar orgullosos del trabajo de la Masía. Con el cerebro muy bien amueblado, pausado... nos pide vídeos, mejorar... el interés en mejorar le hace cada día mejor. Estamos delante de una irrupción maravillosa para el Barcelona y el fútbol español".

¿Qué pasará con su futuro?

En la zona mixta no faltaron las preguntas sobre su futuro, puesto que, desde que anunció su salida a final de temporada, sin importar lo que pase, la mayoría de los futbolistas y la directiva culé, no ocultaron su deseo de que Xavi permanezca en el cargo durante muchas campañas más. Sin embargo, el técnico azulgrana sigue manteniendo su posición sobre su salida, "Me sigues preguntando si me quedaré si ganamos la Champions… no, no lo haré. Mi futuro no cambiará. Mi respuesta no cambiará. Me iré al final de la temporada. Disfrutaré de la Champions la próxima temporada sí, pero como aficionado”.

Ahora bien, los directivos del club aún confían en que el ex mediocampista blaugrana se mantenga en el banquillo, pero para evitar sorpresas ya están estudiando varias opciones que puedan reemplazarlo la próxima campaña, barajeando nombres como Jürgen Klopp, Mikel Arteta o Hansi Flick.