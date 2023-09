¡Buenas noticias! Este jugador regresa a los entrenamientos del PSG luego de sus molestias físicas

Luis Enrique y el París Saint-Germain están contentos. Kylian Mbappé, principal referente del conjunto parisino, está de vuelta con el club luego del golpe que sufrió en el clásico francés frente al Olympique de Marsella este domingo en el Parque de los Príncipes.

El entrenador español habló con los medios antes del encuentro entre su equipo y el Clermont, último de la tabla de la liga, por la octava jornada. Allí, comentó que el delantero estará disponible para el juego y en "perfectas condiciones".

Listo para volver

El atacante de 24 años de edad era duda y desde el PSG no habían emitido algún comunicado sobre el estado físico del jugador, pero se estimaba que pudiera ausentarse algunos días o semanas para completar su recuperación. Sin embargo, el francés está listo para volver al campo de juego en la próxima jornada.

“Hoy Kylian ha entrenado con el grupo todo el entrenamiento. Sin molestias y sin ningún problema. Está perfectamente disponible, ha realizado un entrenamiento específico. Está en perfectas condiciones actualmente”, dijo el español.

Fuera contra el Marsella

Mbappé recibió un golpe del argentino Leonardo Balerdi, que aparentemente no había sido de gravedad, pero el jugador no pudo seguir en el juego, mostrando signos de dolor, y pidió el cambio en el minuto 30'. "No es un problema grave, pero había dolor y le costaba jugar... Era más inteligente salir", comentó Luis Enrique.

Según medios franceses, la lesión del delantero estaba en la zona del tendón de Aquiles izquierdo y que, posiblemente, el tiempo de regreso para él era entre mediados de noviembre y principios de diciembre, lo que lo hubiera apartado durante casi dos meses.