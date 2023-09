Rescatan a futbolista francés que quería acabar con su vida en Niza

El jugador francés, Alexis Beka Beka, fue noticia durante la mañana de este viernes, luego de amenazar con cometer un suicidio al lanzarse desde el puente de Magnan, en Niza, al sur de Francia.

En estos momentos, el centrocampista está a salvo por la intervención de los bomberos y las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar. También estuvo presente el psicólogo del equipo galo, quien se mantuvo en el sitio para negociar con el jugador hasta lograr que desistiera de su idea.

¿Qué fue lo que sucedió?

Hasta los momentos, no hay alguna versión oficial de que motivó al francés a querer acabar con su vida. En distintos medios del país corría el rumor de que había sido por una ruptura amorosa, pero esto fue desmentido por sus agentes. "La historia de una ruptura sentimental es falsa, no tiene absolutamente nada que ver y está completamente fuera de contexto. No haremos más comentarios sobre esta historia", puntualizaron.

El jugador de 22 años llegó al Niza durante la pasada campaña desde el Lokomotiv de Moscú y ha representado a su país con la Sub-23.

Este puente se encuentra a una altura aproximada de 100 metros y está ubicado en la autopista A8 de Niza.

Puente de Magnan en Niza / Cortesía

El club mantuvo sus entrenamientos para el día de hoy, pero no permitirá el ingreso de la prensa y desplegaron una unidad de crisis para abordar lo sucedido el día de hoy.