¿Cúando vuelve Messi? Esto dijo Gerardo Martino (+VIDEO)

Inter Miami perdió la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo por 2-1 el miércoles por la noche, en un partido en el que el capitán Lionel Messi se quedó en el banquillo por lesión. Messi, quien salió de cambió el partido anterior, venia arrastrando molestias en su rodilla desde la Fecha FIFA y no fue considerado apto para jugar en la final.

El entrenador Gerardo Martino dijo que el argentino no era prudente que jugara y que va a jugar seguramente antes de que termine la liga.

"No era prudente que jugara el encuentro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos porque corríamos riesgos", explicó el entrenador argentino en la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 frente a Houston Dynamo en la que tampoco jugó Jordi Alba.

Sin Messi, Inter Miami tuvo dificultades para crear oportunidades de gol. El equipo solo pudo anotar un gol en la segunda mitad, cuando Josef Martinez puso el tanto del descuento en los minutos finales. Houston Dynamo se impuso con su juego desde el primer tiempo.

La derrota fue un duro golpe para Inter Miami, que buscaba su segundo título importante en la historia del club. El equipo todavía tiene la oportunidad de clasificarse para los playoffs de la MLS, pero tiene que ganar sus últimos cinco partidos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Martino dijo que el equipo estaba "gastado" por la acumulación de partidos. El técnico también reconoció que Houston Dynamo fue el mejor equipo en la final.

"La realidad es que no lo merecimos, no lo merecíamos", dijo Martino. "Obviamente siempre hubiese sido bienvenido poder llegar incluso al alargue, pero la realidad es que Houston fue mejor que nosotros".

El plantel de Inter Miami supo un día antes del partido que Lionel Messi no jugaría. Aunque querían hacer un buen partido con o sin él, reconocieron que es mejor cuando está presente. Messi estuvo con sus compañeros en la previa y en el descanso, pero no pudo ser parte del juego. El equipo lamentó su ausencia y sintió la derrota en la final, especialmente por no haber marcado goles más temprano en el segundo tiempo. Fue un partido duro y la Copa fue un torneo largo y desafiante para ellos.