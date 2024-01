Así fue el reencuentro de Salomón Rondón con sus ex compañeros de River Plate

Salomón Rondón es parte de Pachuca uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano y la Liga MX, su reciente contratación se cerró muy rápido luego de su paso por el River Plate de Argentina. Con eso en mente, el delantero venezolano tuvo un gran momento con sus ex compañeros luego del partido amistoso entre Pachuca vs River Plate.

En la derrota 1-0 de Pachuca vs River Plate, Salomón Rondón disputó lo 90 minutos frente a su ex equipo y luego del encuentro tuvo un momento con sus ex compañeros, saludos, abrazos, alguna palabras de alegría y otras de éxito para la presente temporada.

Salomón Rondón en River Plate jugó un total de 42 partidos y marcó 10 goles en una de las temporadas más difíciles para el 'Gladiador', ya que se sintió muy incómodo durante su estadía en Bueno Aires y no logró continuidad en su juego a pesar de contar con 1742 minutos.

Salomón Rondón lleva solo 1 juego oficial con Pachuca, por la Jornada 1 del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX, en ese partido logró anotar y sellar el triunfo de su equipo frente a Cruz Azul.