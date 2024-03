Así avanzan las investigaciones sobre las amenazas de muerte hacia Ángel Di María

Todos los aficionados y expertos del fútbol, quedaron sorprendidos e indignados por la amenaza de muerte que recibió el extremo argentino, Ángel Di María, por parte de un grupo de personas que se rehúsan a ver al campeón del mundo con la camiseta de Rosario, tras las declaraciones del futbolista sobre volver al club donde comenzó su carrera profesional.

Dichos fanáticos, lanzaron un cartel al frente del country donde el ex jugador del Real Madrid y Manchester United suele utilizar para quedarse en sus viajes a Argentina, detallando que "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

Ante esto, la evidencia está en manos de las autoridades pertinentes (la Policía de Santa Fe y la Justicia de la provincia de Argentina), por lo que, ya comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables de este acto.

Ahora bien, el según el personal de seguridad del country "Funes Hills Miraflores", informaron a la policía que el cartel vino de un auto de color gris que pasaba justamente por la zona, entregándoles así, el video de seguridad.

Cada uno de estos detalles, están siendo analizados por los investigadores y esperan obtener avances pronto para acabar con esta problemática, lo antes posible y asegurar que ni Di María ni su familia estén en peligro.