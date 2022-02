Yeferson Soteldo: A los 14 años estuve punto de dejar el fútbol

Fútbol Internacional

El fútbol mexicano se ha mostrado muy atento a Yeferson Soteldo desde su aterrizaje en suelo azteca para jugar con Tigres de Monterrey, después de disputar alguno partidos entrando como cambio, Soteldo explica en una entrevista para Grupo Reforma, como se siente en sus primeros días, además de repasar su trayectoria.

Llegada a Tigres

" Estoy muy contento, Tigres siempre me ha parecido un gran club, hace tiempo le dije a mi representante que me parecía un buen club y sería lindo jugar ahí".



"Toronto estaba interesado en el cambio con Salcedo y todo se dio".



"A Tigres lo conocía desde tiempo, lo recuerdo en la final de la Libertadores con River, pero me fijé más en ellos cuando jugaron la final del mundial de clubes contra el Bayern".



"Cuando salí de Venezuela para llegar a Huachipato tuve un acercamiento con Tigres pero no era el momento para dar ese salto".



"Es un reto muy lindo estar acá, estoy preparado para regalarles muchas alegrías y muchos títulos junto a mis compañeros, en un privilegio estar acá".





Juego y rol en el equipo

"El juego de Herrera (DT) es muy parecido del que practicaba con Sampaoli, juego de intensidad, siempre buscado en arco contrario, es algo que a los atacantes nos gusta".



"En el campo me gusta divertirme y ayudar a mi equipo a generar jugadas de peligro. El profe me dice que entre al campo y haga lo que se hacer, sin olvidar las labores defensivas pero siempre con libertad en ataque".

Inicios en Venezuela



"Desde los 8 años comencé a jugar, le doy gracias a Dios que siempre por el talento que me dio, aunque para mi fue un poco difícil por muchas cosas, por mi tamaño y el entorno con pocos recursos de donde vengo".



"A la gente que me ve y que me sigue, sobre todo niños, les digo que no hay excusa, yo tuve mil dificultades y aquí estoy, Para mi fue muy lindo haberme superado".





La complicada situación que vivió de muy joven "A veces no tenía con qué jugar, en una ocasión me tocó irme a Caracas por una prueba y justo antes se me dañan los botines de jugar y pensé que ya no se daría y no podría, pero me fueron a buscar, me prestaron unos botines que me quedaban enormes pero aún así jugué, ganamos y así es como comienza más o menos mi carrera futbolística".

Lo más dificil



"Fue complicado, a los 14 años alguien me dijo que era muy pequeño para jugar al fútbol aunque yo era un niño y me afectó mucho, incluso le dije a mi mamá que quería jugar más. Luego una persona me ayudo mucho para que volviera a jugar futbol y desde ahí ya no paré".



"La mayoría de mis amigos en la juventud están muertos o presos, donde crecí había mucha delincuencia e incluso yo llegué a estar en malos pasos, pero como siempre digo a mi me salvó el fútbol y ellos decidieron seguir en camino incorrecto".



"Cuando logré irme de mi ciudad pude apartarme definitivamente de ese ambiente dañino".

Santos

"El Santos para mi significa mucho, porque ahí logré vivir momentos increíbles, momentos tristes y siempre voy a recordar a ese equipo como mi segunda casa".



"Llevar la 10 y todo eso fue muy especial para mi, todavia la gente me tiene cariño. Hablar de Santos es hablar de un amor super dificil de olvidar".



"Perder la final de la Libertadores fue uno de los momentos más tristes de mi carrera, quería quedar en la historia y darle a Santos su cuarta libertadores".

Objetivos para la presente temporda



"Vamos a pelear por todo, en cualquier torneo que nos toque jugar, creo que tenemos un gran plantel para pelear el título de liga".