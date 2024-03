LaLiga: Jude Bellingham en desacuerdo con su suspensión (+declaraciones)

El pasado sábado se vivió un "encuentro de locos" entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla, un duelo que culminó en igualad 2-2 y provocó al final la expulsión de Jude Bellingham, quien además recibió una sanción de dos partidos por parte del Comité de Competición, decisión que nota exagerada.

Los "Murciélagos" y el conjunto blanco estaban empatados a dos tantos, en el tiempo agregado del complemento y la última jugada del choque, el principal del encuentro, Gil Manzano, decidió que fuera un centro de Brahím Díaz, luego de tomar un rebote tras un corner.

Lo cumbre de esta jugada, es que el juez pitó cuando el balón estaba en el aire y esa acción significaría el gol del triunfo (2-3), para los merengues motivado a que el número 5 del Madrid marcó de cabeza. Ante toda la euforia de los jugadores blancos, el más impetuoso fue Jude, quien le dijo directamente a Manzano "It´s a fuc**** gol, the ball is in the air", que traducido sería, "Ese es un jo**** gol, el balón está en el aire".

Ese reclamó le costó la roja directa al futbolista de Inglaterra y posteriormente, la mencionada suspensión de dos fechas.

¿Qué piensa Jude Bellingham sobre la sanción?

"Lo único que diré es que lo que pasó con el árbitro y su decisión de pitar. Hemos de recordar que es humano, pero yo también, deberían usar más el sentido común para juzgar mis acciones", arrancó el 5 del Real Madrid para tratar de explicar en el micrófono de Movistar su perspectiva.

"No dije nada ofensivo, no dije nada diferente a lo que dijeron mis compañeros y creo que a veces porque soy nuevo quieren dar ejemplo conmigo. Al final tengo que ser responsable de mis actos y no estoy orgulloso, pero creo que dos partidos por ello es un poco ridículo, pero si son dos jornadas he de asumir mi responsabilidad y animaré desde la grada", finalizó resignado sobre su sanción.