Joao Félix y su terrible récord ante el Real Madrid

Joao Félix sigue tiene una deuda pendiente contra el Real Madrid. El luso no ha logrado jamás ganar ni marcar al conjunto blanco y eso que es el rival que más veces se ha encontrado durante su carrera. El atacante se ha medido en once ocasiones a los madrileños, entre el Atlético de Madrid, el Chelsea y el Barcelona, pero nunca lo ha vencido y este domingo esa racha continuó vigente.

Ni en La Liga ni en la Supercopa ni en la Champions. Joao Félix tiene una verdadera espina clavada contra los de Ancelotti. Tres partidos empatados y ocho perdidos, este el pobre bagaje del internacional portugués cuando se ha enfrentado al Real Madrid.

Joao se ha medido a los merengues en seis ocasiones con la camiseta del Atlético de Madrid. La primera vez, en la jornada siete de la 19-20 cuando ambos conjuntos empataron a cero. Ya no se volverían a encontrar hasta la final de la Supercopa, que se tuvo que decidir en los penaltis, y cayeron los rojiblancos. Aún se enfrentaría en cuatro compromisos más en LaLiga antes de poner rumbo al Chelsea.

En la entidad inglesa, en la que estuvo en calidad de cedido, Joao Félix se encontró al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions. El luso fue titular en el Santiago Bernabéu pero el bloque de la Premier volvió a casa con un 2-0. En Stamford Bridge, sólo jugó la media hora final, pero los blues fueron eliminados de la competición europea tras caer por 0-2.

Con la camiseta del Barcelona, el portugués ha participado en los dos partidos que ha disputado esta temporada el conjunto catalán contra los de Ancelotti. En LaLiga, en el Olímpico de Montjuïc, salió de inicio. El encuentro terminó 1-2. El último cruce fue en la final de la Supercopa. Perdieron 4-1 y Joao Félix sólo disputó 29 minutos.

En los once partidos que ha disputado Joao Félix contra el Madrid, no solo no ha ganado ninguno, sino que además no ha marcado ni asistido en ninguno de esos encuentros.