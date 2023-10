El cuerpo de Álvaro Prieto fue hallado en las estaciones del tren en Sevilla luego de varios días desaparecido

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional española sobre la muerte de Álvaro Prieto, canterano del club Córdoba, indican cuál pudo haber sido el motivo del fallecimiento del jugador, que se encontraba desaparecido desde el día jueves y cuyo cuerpo fue encontrado en las vías del tren de Santa Justa, en Sevilla.

Según el cuerpo policial, Prieto murió electrocutado debido al aspecto y las características que presentaba el cuerpo del jugador cuando fue encontrado entre dos vagones del tren. Además, una de las razones que manejan sobre la ubicación del mismo es que el joven intentó entrar evitando ser visto por los guardias de seguridad de la estación, luego que no fue permitido su ingreso al no tener batería en su teléfono y no tener como acceder al ticket digital para abordar el tren que lo llevaría de Sevilla a Córdoba.

Las investigaciones dieron este análisis preliminar debido a que encontraron una señal de descarga en una mano de Prieto, pero aún no han determinado si es de entrada o de salida eléctrica y que deben esperar al informe forense para confirmarlo. Además, pudieron notar lesiones derivadas de la electrocución en el cabello del joven y manejan la posibilidad de que el suceso haya ocurrido el mismo jueves, cuando se reportó como desaparecido, debido al estado de inicio de descomposición del cuerpo.

El cuerpo de Prieto fue encontrado bajo uno de los trenes que se encontraba en la zona de los talleres, a un kilómetro de la estación de Santa Justa, y se cree que el joven ingresó al lugar para evitar la seguridad y lograr abordar uno de ellos para ir hasta Córdoba. Sin embargo, el tren mostraba señales de inactividad y pudo haber pensado que era un lugar seguro para esconderse.