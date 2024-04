Xavi se queda como DT del Barcelona y recibe este respaldo inesperado de su archirrival (+Video)

Después de una semana caótica, donde el perdió sus únicas posibilidades de pelear por un título en la presente temporada. Xavi Hernández decidió cambiar de opinión y seguirá al frente como director técnico del FC Barcelona.

Tras anunciar públicamente que no continuaría en el banquillo de los blaugranas a principio de año, el ex mediocampista se ha tomado el tiempo para reconsiderarlo y mantenerse como entrenador principal de los culés. Luego de fracasar en El Clásico este domingo (2-3), el estratega sostuvo una reunión junto a Joan Laporta y el ex futbolista Deco, quien se desempeña actualmente como director deportivo del club.

Además de contar con la confianza de Laporta y los altos directivos, el mandamás culé recibió un respaldo inesperado de Carlo Ancelotti sobre su continuidad como DT barcelonista.

"Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se quede", declaró el italiano, en rueda de prensa previo al partido ante Real Sociedad.

Más allá de quedar fuera en la Champions League y perder prácticamente sus aspiraciones en La Liga, Hernández ha logrado adaptarse a múltiples situaciones y lesionados, manteniendo al equipo con esperanzas de ganar un cetro hasta la recta final de la temporada.

Después de tres temporadas, Xavi ha conquistado dos títulos como entrenador principal de los azulgranas, con La Liga en 2023 y la Supercopa de España (2023).