Tensión previa al duelo, Entrenador del Girona le contesta a su capitán por su declaraciones sobre el Barcelona (+Video)

El centrocampista y capitán del Girona, Aleix García, ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol tras sus declaraciones en las que expresaba su deseo de jugar en el FC Barcelona. Sus palabras no han gustado a su entrenador, Míchel, quien ha criticado duramente al jugador.

"Me gustaría jugar en el Barça. Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado", dijo Aleix García en 'Movistar Plus+' tras el último partido del Girona. Estas declaraciones no han sentado nada bien a su entrenador, Míchel, quien ha reaccionado con dureza.

"Aleix se ha equivocado y ya está. Yo me acuerdo mucho de cuándo jugaba en las categorías inferiores del Rayo, de los partidos en Vallecas contra el Madrid y había más gente que celebraba los goles del Madrid que del Rayo. Espero que en Girona la gente sea solo del Girona, este es mi mensaje para nuestra afición. Necesitamos gente que sea al cien por cien del Girona. Hemos empezado un proyecto donde creo que es posible", dijo Míchel.

El entrenador del Girona también habló sobre la Copa del Rey, que disputará su equipo en los próximos días. "Es el camino más corto porque la competición no lo dice así. Tenemos equipo para jugar dos competiciones y necesito a todo el mundo al cien por cien. Estos partidos nos sirven para que todo el mundo esté en competición", dijo Míchel.

"Es verdad que en Liga han jugado menos algunos futbolistas. Ahora, por ejemplo, se ha lesionado Yangel y necesito ver a Ibra Kebe, a Jhon Solís, a Pablo Torre que han de ser jugadores importantes. Estoy seguro que será así. por eso necesitamos jugar con continuidad y la Copa nos da esta posibilidad", añadió.

Las declaraciones de Aleix García han generado una gran polémica en el mundo del fútbol. El jugador ha decepcionado a su entrenador y a la afición del Girona, que esperan que se disculpe por sus palabras.