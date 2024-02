¿Se irá a final de temporada? Lunin aclara su futuro con el Real Madrid

Más allá de la plaga de lesiones que azotó al Real Madrid en el arranque de temporada, las cosas han salido de muy buena manera en casi todos los sentidos. Y es que uno de los puntos más positivos que han tenido es el desempeño de Andriy Lunin, quien al final logró adueñarse del arco merengue.

Desde que llegó al primer equipo, el ucraniano se vio completamente marginado al banco de suplentes, y en las pocas ocasiones que Carlo Ancelotti le daba minutos no lograba convencer. Sin embargo, para esta campaña 2023-2024 todo ha salido de a la perfección para él.

Su desempeño ha hecho que el entrenador italiano lo mantenga por encima de Kepa, que justamente llegó al Madrid con la intención de ser el portero titular en detrimento de un lesionado Courtois. El detalle es que el portero belga está muy cerca de regresar.

En una entrevista para El Chiringuito, Lunin aclaró su futuro con la entidad blanca, confesando cuáles son sus intenciones una vez que Courtois regresé totalmente recuperado de su grave lesión. "Obviamente quiero seguir", dijo.

El ucraniano prosiguió: "Estoy muy bien estos días. Seguramente estoy pasando por el mejor momento de mi carrera deportiva. No sé si estoy notando tanto la confianza del entrenador, pero sí sé que me están dejando jugar un poco más de lo que jugaba antes, y eso es bueno. Estoy muy agradecido y lo intento agradecer también con mi rendimiento en el campo".

La posición de portero en el Real Madrid ha sido tema de debate durante toda esta campaña, y ahora lo será mucho más con el retorno de Courtois. Lo más seguro es que el conjunto blanco cuente en los cuartos de final de la Champions League (si llega a clasificar) con el belga, el ucraniano y el español en la convocatoria.

"Yo me centro en los entrenamientos y en mi trabajo. Cuando se lesionó Courtois no hacía falta que nadie me dijera que el club iba a fichar un portero. Yo entendí esa situación. Era razonable. No fue una sorpresa. Ya competía con Thibaut... La competencia no es algo raro", comentó.

Hace unos meses atrás, Lunin renovó su contrato con la entidad blanca hasta 2025. Con un panorama algo complicado, ya muchos especualn que el portero de 24 años saldrá con dirección a otro club para sumar más minutos, ya que está en su mejor momento como futbolista profesional.

"Tengo contrato hasta 2025. Este es el plan. Lo que puede suceder no lo sé ni yo. Obviamente quiero quedarme. Jugar en el Santiago Bernabéu es algo increíble, sobre todo cuando corean tu nombre. Para mí, que vengo de un pueblo de 30.000 habitantes, es algo muy especial. Nunca imaginé que podría pasar algo así y es algo de otro mundo", finalizó.