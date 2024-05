¿Qué le dijo? Carlo Ancelotti le envío todo su apoyo a Xavi Hernández tras la incertidumbre con su futuro (+Declaraciones)

Carlo Ancelotti ofreció una rueda de prensa en Valdebebas este sábado 18 de mayo, en el marco del partido contra el Villarreal por la 37º jornada de La Liga EA Sports. De esta manera, el estratega transalpino aprovechó para hablar sobre el presente de varios de sus jugadores, y su posibilidad de disputar la final de la Champions League.

"Dudas no tenemos ninguna. No tengo duda de qué debo hacer hasta el 1 de junio, que es preparar a todos lo mejor posible. Y luego, tomar la decisión más correcta. Hemos descansado y ahora tenemos dos semanas para poner a punto al equipo para la final", aseveró Ancelotti.

Sus palabras de apoyo para Xavi Hernández

Sin embargo, el estratega transalpino del combinado de la capital española no solo aprovechó su tiempo con los medios para hablar del futuro de su club. “Carletto” fue cuestionado sobre la incertidumbre que vive actualmente Xavi Hernández, al no saber si continuará en los banquillos del FC Barcelona para el comienzo de la venidera temporada 2024/2025 del fútbol español.

Por esta razón, Ancelotti expresó su deseo de no profundizar sobre este tema. No obstante, no dudó en aprovechar la oportunidad para expresar su profunda admiración por el trabajo realizado por el de Terrassa en el elenco blaugrana.

"No quiero opinar del tema de Xavi, tengo mucho respeto por él, como persona y como técnico. Por el trabajo que está haciendo, es un trabajo muy bueno. Le deseo lo mejor para el futuro", admitió Carlo Ancelotti.

El futuro de Xavi en el Barcelona

Según informaciones del periodista Jordi Basté en RAC1, Laporta tiene decidido que Xavi Hernández salga de su cargo al final de la presente temporada. "Xavi Hernández no será el entrenador del Barça la temporada que viene. Siempre que no haya un nuevo giro de guion", indicó Basté.

El mandatario del Barça sintió una profunda decepción luego de la rueda de prensa que ofreció Xavi Hernández previo al encuentro ante el Almería. La leyenda del FC Barcelona comentó que sería muy complicado competir con el Real Madrid y otros equipos europeos por las dificultades económicas por las que pasa la entidad.