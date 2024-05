¡Rompió el silencio! Esto dijo Xavi Hernández sobre su continuidad en el Barcelona y su relación con Laporta (+Video)

El futuro de Xavi Hernández en los banquillos del Fútbol Club Barcelona vuelve a ser una incertidumbre. Luego de Joan Laporta, actual presidente del combinado azulgrana, y el resto de la junta directiva del club oficializara la continuidad del entrenador hasta el final de la temporada 2024/2025 del fútbol europeo, todo parece haber tomado un giro de 180º grados en las últimas horas.

Según informaciones del periodista Jordi Basté en RAC1, Laporta tiene decidido que Xavi Hernández salga de su cargo al final de la presente temporada. "Xavi Hernández no será el entrenador del Barça la temporada que viene. Siempre que no haya un nuevo giro de guion", indicó Basté.

El mandatario del Barça sintió una profunda decepción luego de la rueda de prensa que ofreció Xavi Hernández previo al encuentro ante el Almería. La leyenda del FC Barcelona comentó que sería muy complicado competir con el Real Madrid y otros equipos europeos por las dificultades económicas por las que pasa la entidad.

Dichas declaraciones causaron que Laporta no viajara a Almería para presenciar el partido de La Liga EA Sports, escenario que hizo saltar las alarmas en los aficionados azulgranas.

La respuesta de Xavi Hernández

En este sentido, a tempranas horas de este sábado 18 de mayo, Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la rutinaria rueda de prensa previo al encuentro contra el Rayo Vallecano en el marco de la 37º jornada de La Liga EA Sports.

De esta manera, el técnico catalán ha dejado en claro que no ha cambiado absolutamente nada respecto a hace tres semanas, cuando decidió que seguiría el próximo curso. La leyenda del Barça afirmó que tiene la confianza de Laporta y de Deco y que está con ganas, ilusión y ambición.

"Ni lo sé ni me interesa. La confianza del presidente está intacta y la de Deco y Yuste. No cambia nada. Entiendo a los medios, pero me transmiten esto, no ha cambiado nada", sentenció Xavi. "No os puedo aportar nada más. El club me transmite tranquilidad. Seguimos con ilusión y ambición de afrontar lo que queda de esta temporada y la siguiente. Trabajando mucho. Tenemos un proyecto. Me transmiten tranquilidad. Entiendo el entorno, el ruido, pero no cambia nada".