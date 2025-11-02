LaLiga: XI del Barcelona vs. Elche

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se prepara para un nuevo compromiso en La Liga y el técnico Hansi Flick ha desvelado su once inicial para enfrentarse al Elche CF.

El equipo salta al campo con una formación potente y equilibrada, buscando dominar el centro del campo y explotar la velocidad de sus extremos.

En el arco, la confianza es para el experimentado guardameta:

Portería: Szczęsny

La defensa, con Ronald Araújo de vuelta, presenta una zaga sólida:

Defensa: Balde, R. Araújo, Koundé, Eric

El mediocampo cuenta con el motor neerlandés y la juventud de la Masía:

Mediocampo: F. de Jong, M. Casadó, Fermín

El ataque es una mezcla explosiva de talento y velocidad:

Delantera: Lamine Yamal, Rashford, Ferran

El banquillo y los retornos importantes

El banquillo de suplentes es notablemente fuerte, con opciones de primer nivel que pueden cambiar el partido en cualquier momento.

Suplentes Clave: Cubarsí, Lewandowski, Gerard Martín, Olmo, Bernal, Dro, Roony, Kochen, Eder Aller, Xavi Espart.

Es de destacar la presencia de Robert Lewandowski y Dani Olmo entre los suplentes, ya que ambos vienen saliendo de problemas físicos y representan alternativas ofensivas de peso para la segunda mitad del encuentro.