Esto dice Ansu Fati sobre su regreso al Barcelona (+ Declaraciones)

Durante los últimos años, un jugador que prometía mucho en el fútbol español era el delantero Ansu Fati, quien brilló en sus primeras actuaciones tras subir al primer equipo del Barcelona.

Desafortudamente, una lesión en el ligamento cruzado anterior evitó que pudiera seguir desarrollando su gran nivel en la escuadra catalana. Tras regresar, no ha podido asentarse en el once titular.

Cesión en el Brighton

A inicios de la recién finalizada campaña, la directiva azulgrana optó por cederlo una temporada al Brighton and Hove Albion en la Premier League de Inglaterra. No obstante, sus números no han sido buenos.

En una temporada irregular, pudo marcar apenas cuatro goles y dar una asistencia en treinta partidos disputados, en los cuales tuvo la titularidad en solo nueve ocasiones en todas las competencias.

Regreso a Barcelona

Después de su mala temporada en el fútbol inglés, el español con origen en Guinea-Bisáu deberá regresar al Barcelona, donde se barajan las opciones de una nueva cesión o venta y su permanencia condicional.

"Mi plan es claro. Quiero tener éxito en Barcelona", manifiesta el jugador a Mundo Deportivo. De igual forma, respondió a las acusaciones sobre su ciestionable estado físico y sus recurrentes lesiones.

"Hay gente que cree que vivo lesionado y no, me paso muchas horas en el gimnasio", añade el futbolista que, en 112 partidos como culé, registró 29 goles y siete asistencias en cinco campañas.

¿Posible salida?

Al ser un jugador irregular, la directiva del Barcelona evalúa la posibilidad de una nueva cesión o, incluso, su venta para obtener un rédito que le permita trabajar en el mercado de verano.

De momento, clubes como Sevilla y Real Betis siguen atentamente al jugador. Sin embargo, aún no existe una oferta formal de las entidades andaluzas por el futbolista de 21 años de edad.