¡Héroe Vinicius! El Real Madrid se adelanta en el primer tiempo del encuentro (En vivo)

Este domingo 10 de marzo el Real Madrid recibirá al Celta de Vigo en el encuentro correspondiente a la vigésima octava (28º) jornada de La Liga EA Sports. El combinado de la capital española afrontará el duelo con el objetivo de regresar al camino de la victoria, luego de su controvertido empate 2-2 ante el Valencia en la pasada jornada de la máxima división del fútbol español.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de un desgastante partido ante el RB Leipzig el pasado miércoles 6 de marzo, por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Por esta razón, el estratega italiano echó mano de las rotaciones en casi todas las zonas del campo, menos en la portería, ya que Lunin es intocable bajo los tres palos.

Asimismo, además de la baja de Bellingham, Ancelotti no podrá contar con los lesionados de larga duración, aunque Courtois y Militao ya se encuentran en la fase final de sus respectivas lesiones. El italiano se refirió a la sanción de Bellingham en la rueda de prensa: “Hemos recurrido porque pensamos que la sanción es exagerada y no es correcta. No ha sido un insulto, como está escrito en el acta. Han evaluado la manera de acercarse al árbitro y espero que no le hayan pillado la matrícula porque Bellingham protesta como todo el mundo”

El regreso de un conocido al Santiago Bernabéu

El Celta de Vigo de Rafa Benitez, quien fue el estratega principal del Real Madrid al comienzo de la temporada 2015/16, se ha visto las caras con el conjunto capitalino hasta en 131 ocasiones en partido oficial, la mayoría de ellas en la Primera División. El saldo es muy favorable para el cuadro merengue con 76 victorias por las 34 de los gallegos, 21 encuentros finalizaron con empate.

Los hombres de Ancelotti llegan al encuentro como los líderes de La Liga con 66 puntos; no obstante, no pueden levantar el pie del acelerador, ya que el Girona y el Barcelona ganaron sus respectivos encuentros de la jornada, resultados que los colocaron a cuatro y cinco puntos del liderato respectivamente.

Alineaciones

XI del Real Madrid

XI del Celta de Vigo