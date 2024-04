El Clásico: La insólita respuesta de Carlo Ancelotti en defensa del partido contra el Manchester City (+Video)

El próximo domingo 21 de abril se llevará a cabo uno de los encuentros más importantes de la temporada en el fútbol español. El Real Madrid recibirá al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu en una nueva edición del “Clásico” español. Asimismo, el próximo encuentro contará con un adicional muy importante, puesto que ambas delegaciones se encuentran peleando el título de liga.

El partido del próximo domingo será un nuevo enfrentamiento directo entre Carlo Ancelotti y Xavi Hernández en los banquillos. Ambos entrenadores mantienen un récord y un historial muy igualado desde la llegada del director técnico catalán a los banquillos del Barça en la temporada 2021/2022 de la máxima división del fútbol español.

La rueda de prensa de Carlo Ancelotti

El director técnico italiano del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación este sábado 20 de abril, en la rutinaria rueda de prensa previo al encuentro de la máxima división del fútbol español el próximo domingo.

En este sentido, el estratega transalpino de la entidad merengue fue cuestionado sobre el estilo de juego mostrado ante el Manchester City el pasado miércoles en los cuartos de final de la UEFA Champions League, a lo que “Carletto” no dudo en defender a su equipo, y a cada uno de los aficionados de la “Casa Blanca” alrededor del mundo.

“Nosotros tenemos muy claro cómo les tenemos que jugar. Porque hay, como he dicho muchas veces, dos aspectos: defensivo y ofensivo. Tú tienes que manejar bien cuando tienes la pelota, lo tienes que manejar bien y también cuando no la tienes", aseguró el italiano.

"A veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal. Tú tienes que hacer bien los 90 minutos. Yo creo que los 90 minutos lo hemos hecho muy bien. Todavía A día de hoy no he encontrado a ningún aficionado nuestro triste. No sé si van a salir en los próximos días. Están todos muy contentos. Yo estoy de acuerdo con esto. Tienen que estar contento porque el equipo ha dado la cara una vez más. Hay un dicho en España que me gusta mucho, que he escuchado: 'Háblame del mar, marinero", sentenció Carlo Ancelotti.