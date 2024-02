¿Es un drama? Koeman reaparece para defender a Xavi por esta razón

¿El club más díficil del mundo? Seguramente, algunos se habrán preguntado esto alguna vez y desde el FC Barcelona varias de sus leyendas llevan un tiempo apuntando al club azulgrana como ganador en esta faceta, eso sí, no tan plancentera como los títulos. Esta vez, fue Ronald Koeman el encargado de contar lo duro que es ser técnico de los culés.

"Ser entrenador del Barça es un ataque a la salud mental. Es mucho más divertido ser jugador del Barcelona que entrenador, y Xavi, como catalán e hijo del club, seguro que lo ha notado", dijo el legandario neerlandés para el medio Good Morning Eredivisie.

El anotador del gol que le dio al Barca la primera Champions League en 1990, insistió en las dificultades que ocasiona la opinión pública relacionada al club blaugrana. "La prensa te apunta con un arma. Si las cosas no van bien, es culpa del entrenador. Yo también sufrí ese estrés y esa presión", siguió expresando, para luego agregar: "Es el trabajo más difícil que he hecho jamás".

Aliado de Xavi esta vez

Lo sorpresivo de su declaración estuvo en que su línea discursiva fue muy en la línea de las opiniones que viene expresando Xavi Hernández y se apuntó una clara defensa del actual entrenador catalán: "Venía de Qatar, y se incorporó luego al Barcelona. No estaba acostumbrado a las malas críticas, solo había recibido elogios".

Esta misma idea viene destacando Xavi sobre la complejidad que tiene el mundo Barcelona y sobre lo mal que la puedes pasar si las cosas no van de la mejor manera con los resultados.

"Creo que no se ha valorado lo suficiente y eso genera un desgaste. Ves que, hagas lo que hagas, no se valorará. No es que no aguante la presión. Todo lo contrario. Nunca se va a valorar el trabajo que se está haciendo", expresó Xavi, en esos días donde todo era debate por su anunciada salida del equipo al finalizar la temporada.

Koeman se ganó un puesto como leyenda del Barca, sobre todo, después de hacer realidad el gol que le dio a los catalanes la primera Liga de Campeones, sin embargo, su etapa como entrenador no contó con los mismos mimbres, siendo sustituido por el mismo Xavi, tras solo ganar una Copa del Rey (en 2021) en casi dos años de gestión al frente de los azulgranas.